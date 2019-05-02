«Мій син не пісяє, а мироточить»: Квартал 95 з Кравець порвали зал сміховинної пародією на «яжемать»

Студія Квартал 95 і її учасники завжди відрізнялися здатністю дуже чітко помічати головні тенденції в суспільстві і вміло вплітати їх в жарти. Не оминула ця доля і Жіночий Квартал, які в своєму виступі показали усю версію горезвісних яжематерей і карикатурно показали зображення реальності.

Про це пише Знай.

«Якщо ви не розумієте, про кого ми, то я скажу. Яжемать — це така мати, яка мати його мати, яка вона мати. Вона вважає, що весь світ обертається навколо неї і її дитини.Дуже страшно зустрічати їх на вулиці, але ще страшніше, коли одна яжемать зустрічає іншу» — починає виступ Олена Кравець.

Мініатюра починається зіткнення з колясками двох матусь, які не бажають поступатися дорогу один одному і просять це зробити іншу.

«Мій пупсик такий геніальний, в памперс ходить так, що не відрізниш від раннього Мане» — говорить мама Галушка Генріха Тарасовича.

«А Леон взагалі не пісяє, а мироточить», — відповідає мама Леона Францовича.

На цьому матусі не зупинилися і почали закидати один одного аргументами:

— У мене він взагалі одинадцетимесячный. Я спеціально два місяці терпіла, щоб він народився з Ейнштейном в один день — понеділок, а нещодавно ми знялися в рекламі підгузників.

-Та ти що, особа на попу схоже? В принципі є в кого.

— Я у метро в часпик, не моргнувши оком дістаю свою сисюлю і годую бубочку.

— Так у цей час іншою рукою другу зціджую.

Далі дівчата повправлялися в красномовстві і розповіли, які вони хороші матері.

«І ти називаєш себе мамою? Я пупок свого сина зберегла, я волосик перший зайчика зберегла, я ноготочек перший зберегла. Какулечку першу в рамочці під скельцем тримаю»- утерла ніс матуся Генріха.

Дівчат перервала третя яжемать, яка прийшла з фразою «Ну і як ваші цуценята» і табличкою «імператор» на візку.

І яжематери продовжили спроби перевершити один одного в ступеня унікальності свого чада.

«Ми його в секцію карате віддали, для немовлят. Ну і що, руки-ноги ж є» — проголосила новоприбула мати.

Наприкінці зустрічі пані викликали своїх чоловіків, який попросили розібратися в ситуації.

Нагадаємо, що один з акторів студії «Квартал 95» Євген Кошовий висміяв дивну скаргу Ірини Геращенко на поїздку Володимира Зеленського в Туреччину.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», артисти студії «Квартал-95» показали пародію на телеканал «Прямий» і висміяли спроби дискредитації кандидата в президенти, коміка, шоумена і уродженця Кривого Рогу Володимира Зеленського. За словами колег Зеленського, останнім часом на кандидата в президенти Володимира Зеленського виливають стільки бруду, що вони не могли залишити це без уваги. Щоб показати всю неспроможність спроб дискредитації Зеленського, актори «Кварталу-95» зібрали «весь бруд в одному місці» .

Також портал «Акценти» писав, що студія «Квартал 95» в сегменті «Чисто News» висміяла бійку в приміщенні Миколаївської міської ради між депутатом і чиновником. Комік Євген Кошовий розповідає, що в мерії Миколаєва побилися депутат (Владислав Ентин) і «антикорупційний» чиновник (Андрій Єрмолаєв).

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