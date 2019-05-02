Школярка випадково виявила останки гігантського стародавнього монстра: «йому 3 млн років», світ здригнувся, фото

У Сполучених Штатах Америки жителі змогли знайти один вагомий історичний артефакт.

Про це повідомляє портал ʺЛига Новини Россияʺ.

За словами вчених, аномалію вдалося знайти в Північному Топсейле, який знаходиться в Північній Кароліні.

Варто звернути увагу, що фактично є автором відкриття школярка на ім’я Евері Фотт, яка знайшла на узбережжі останки зуба доісторичної акули під час прогулянки.

Коли знахідку передали вченим, вони за допомогою сучасних технологій з’ясували, що це зуб мегалодона — доісторичної акули величезних розмірів.

Фахівців дуже здивував той факт, що господар цього ікла жив на землі 3 мільйона років тому. Проте поки незрозуміло, як артефакт опинився на узбережжі Північної Кароліни.

Нагадаємо, що на півдні Чилі археологам вдалося виявити найдавніші сліди людини віком 15,6 тисяч років на території Південноамериканського континенту. Група вчених з університету Південного Чилі знахідку зробила ще в 2011 році під час розкопок в одному з районів міста Осорно. Через кілька років археологам вдалося встановити, що знайдені сліди відносяться до пізнього Плейстоцену — епохи четвертинного періоду, що почалася 2,588 млн років тому і закінчилася 11,7 тис. років тому. Як зазначили вчені, у тих же шарах ґрунту були виявлені знаряддя з каменю, які можна вважати додатковим свідченням того, що в Південній Америці в той час вже жили люди. Раніше чилійським археологам вдалося знайти людський слід віком 14,6 тис., проте в науковому співтоваристві тривали суперечки про час заселення континенту.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», міжнародна команда археологів виявила унікальну гробницю, якій немає рівних в історії вивчення Стародавнього Єгипту. Вчені оприлюднили велику археологічну знахідку гробницю віком 4000 років з чудово збереглася розписом. Могилу Хуві виявили минулого місяця в некрополі в Саккарі на півдні Каїра. Археологи стверджують, що їм вперше потрапила гробниця з настільки відмінно збереженими фресками і рельєфами.

Також портал «Акценти» писав, що рідкісніша золота монета, карбована в Константинополі близько 1600 років тому, була знайдена на півночі Ізраїлю. Давню монету знайшли четверо учнів однієї зі шкіл селища Ифат під час тренування зі спортивного орієнтування в Израэльской долині. Монета лежала на землі.

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