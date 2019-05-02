Уляна Супрун вирішила заморити українців голодом: «Не є корисно»

Виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла про користь голодування і автофагии. Вона написала про науковому обґрунтуванні голодування на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Так Уляна Супрун вважає, що голодування дозволяє навести чистоту в клітинах людського організму, і навіть корисно при ряді захворювань.

Так глава МОЗ України заявила у своєму пості, що практика посту отримала наукове обгрунтування, а вчений, який довів це отримав Нобелівську премію. Супрун пояснила, що організму необхідно періодично очищатися від різних вірусів і бактерій, неправильно згорнуті білки та інші неприємні наслідки хвороб у процесі голодування викидаються організмом. Такий займаються утилізацією лізосоми, які знаходяться в самих клітинах. В лізосомах знаходиться рідина з ферментами. Саме вона і знищує все непотрібне і старе.

Уляна Супрун пояснила, що цей процес утилізації і називається автофагией або самопоїданням. Цей процес проходить в організмі постійно, але дуже повільно, щоб його активізувати необхідно створити сприятливі умови і голодування цьому сприяє. Під голодуванням Супрун має на увазі обмеження калорійності їжі і фізичні навантаження.

Нагадаємо, портал Акценти раніше повідомляв про те, що Супрун не збирається йти з політики і має намір домовиться з новим президентом. Незважаючи на те, що більшість українців не підтримують в. о. міністра охорони здоров’я, вона все-таки хоче залишитися на цій посаді. Сама Супрун говорить про те, що хоче співпрацювати з командою Зеленського, а також наполягатиме на тому, що реформи вже розпочаті і вони носять безповоротний характер.

Також Акценти писав, що виконуюча обов’язки міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла, як потрібно харчуватися і вживати алкоголь на травневі свята. Вона нагадала, що краще зменшити вживання алкоголю до повної відмови, а також робити це свідомо. За її словами, безмірне закушування не врятує від сп’яніння.

Нещодавно Акценти повідомляв, що виконуюча обов’язки моз Уляна Супрун продовжує ділитися з українцями різними медичними радами. На цей раз вона торкнулася теми використаних шприців. Зокрема, головний лікар країни написала, що якщо трапилося так, що чоловік поранився використаним шприцом, то головне взяти себе в руки, не проявляти паніки, вирівняти дихання.

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