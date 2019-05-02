«На таку кількість мр*зь»: зажерлися морда Бурбака привела українців в лють, «мільйони готівкою і на банківських рахунках», нам так не жити

Юрист Михайло Шнайдер викрив народного депутата Максима Бурбака.

Про це повідомляє сам Шнайдер на своїй сторінці в Facebook

«Саме так виглядає людина, у якого вдалася життя. Чоловік, який вказав у декларації п’ять квартир, двадцять два транспортних засоби, мільйони готівкою і на банківських рахунках. Просто втілення Української Мрії». Де персонаж з Чернівецького ринку з легкістю може стати мільйонером і народним депутатом. Воістину. Україна країна чудес і безмежних можливостей. Тільки на жаль не для всіх. А тільки для обраних», — написав Михайло Шнайдер.

Варто звернути увагу, що у коментарях користувачі не стримують себе в емоціях.

«Карпати все вирубав?», «На нари!», «Мерзенна пика», «Огидна істота.», «Сумніваюся, що його життя вдалося. Судячи з усього, у нього проблеми зі здоров’ям та його організмом і тоді виникає питання — а навіщо йому все награбоване, коли він сам так сильно страждає «,» Скоро схудне «, «Обурливо, що найбільш «жорстка» розплата для багатьох таких діячів-злочинців: чергові вибори дадуть оцінку роботи таких депутатів; їх більше не оберуть у владу … Ну ДУЖЕ «справедливо»,» На таку кількість мр * зь! «,» Еталон зажравшегося жлоба.Так і хочеться в лоб обухом сокири засадити», — обурено пишуть в коментарях.

Нагадаємо, що міністр соцполітики України Андрій Рева збільшив свій дохід, отримавши за минулий місяць майже на 60 тисяч гривень. 14 тисяч гривень чиновнику виписали як «премія». Міністр Андрій Рева без докорів сумління спокійно отримав за березень місяць майже шістдесят тисяч гривень, і тільки премія чинуша склала чотирнадцять тисяч української валюти.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», стало відомо, які зарплати отримують чиновники найбільших державних компаній. Так найбільш високооплачуваним топ-менеджером держкомпанії залишається Андрій Коболєв.

Також портал «Акценти» писав, що до 1 квітня чиновники і політики повинні були відзвітувати, скільки вони отримували в минулому році. Стало відомо, яким управляє містом найбагатший мер. Одним з найбагатших українських мерів є мер Києва Віталій Кличко і його сім’я. Мер Харкова Геннадій Кернес і раніше без особистого житла. Мер Чернігова Владислав Атрошенко має річний дохід до 36,5 мільйона гривень.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram