«Цілуй землю руську, тв*рь»: вихователь злетіла з котушок і накинулася на дитину, відео не для людей зі слабкими нервами

У Краснодарському краї (Російська Федерація) завідуюча дошкільним закладом змусила дитини цілувати землю. При цьому вона його ображала і принижувала. Очевидці зняли інцидент на відеокамеру і опублікували в соціальній мережі Twitter.

За даними місцевого видання «Кубанські новини» інцидент стався ще 30 квітня у дитячому садку №74. Головною учасницею ролика стала завідуюча дошкільної установи Емма Мільнер, яка є заслуженим педагогом Краснодарського краю.

За словами даній виховательки, вона вийшла з себе через те, що 5-річний хлопчик сказав, що ненавидить російську землю. На відзнятому відео чутно, як вона лає дитину і каже йому, що він душив її дітей. Весь інцидент відбувався на очах у інших дітей, вихователів і перехожих.

«Тв*рь, на коліна встав, я сказала! На коліна, землю цілуй, цілуй землю, тварь, яка тебе годує і напуває», – кричала жінка.

За повідомленнями в місцевій пресі та соціальних мережах з’ясувалося, що хлопчик з батьками приїхав з південних регіонів Росії. Також з’явилася інформація про те, що дитина не адаптувалася в дитячому колективі і уславився «складним».

Поліція Краснодарського краю проводить перевірку за даним фактом. Також відомо, що вихователь розкаялася і збирається звільнятися.

Завідуюча дитсадком в Краснодарі поставила вихованця на коліна і змусила цілувати землю.

Педагог стверджує: дитина – складний. Йому 5 років, він приїхав з однієї з південних республік і став ображати дітей в групі. А після його слів: «Я ненавиджу російську землю», вона вийшла з себе. pic.twitter.com/a92EHumh1S

— baza (@bazabazon) May 1, 2019

Парадоксально, але користувачі в коментарях під постом підтримали виховательку і заявили, що представники кавказьких національностей з народження готують своїх дітей вбивати росіян.

Нагадаємо, портал Акценти писав, що це не перший випадок, коли російські вчителі і вихователі зриваються з ланцюга, бачачи дітей, які йдуть наперекір «ідеї партії». Черговий дикий випадок стався у Росії, де вчителька в глухому повітовому селищі відрахувала своїх підопічних за критику на адресу президента РФ. Путінський режим лежить на благодатному грунті колишніх комуністів, для яких є тільки дві думки: офіційне і не правильне.

Нещодавно Акценти повідомляв, що один зі столичних дитячих садків знову потрапив у скандал, батьки дитини розповіли суть неприємної історії. В одному з дитячих дошкільних закладів Києва розгорівся скандал після того, як дівчинка не змогла встати з ліжка. Причиною цього стали знущання в дитячому саду.

Також Акценти повідомляв, що в Житомирі 23-річна вихователька крала в дітей прикраси і здавала їх в ломбард. У тому, що хтось краде у дітей золоті прикраси, стали помічати мами. Адже дані випадки мали властивість повторюватися все частіше. Спочатку батьки були впевнені, що діти втрачають свої прикраси, але згодом з’ясувалося, що це все — справа рук виховательки.

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