Учені зробили прорив у діагностиці онкології: необхідно всього 10 хвилин

Австралійські вчені з Квінслендського університету зробили прорив у діагностиці онкології.

Вони розробили простий тест, здатний виявити рак у пацієнта всього за десять хвилин, пише Политека. Точність результатів становить близько 90%.

Вся справа в тому, що за словами авторів розробки, ДНК здорових і ракових клітин по-різному прикріплюються до металевої основи. У ДНК нормальних клітин здійснюється процес метилування, який визначає, які гени повинні «працювати», а які слід відключити. У уражених клітин даний механізм порушений, включаються лише ті гени, які допомагають розвиватися захворювання.

У нормі ДНК володіє великою кількістю метильних «міток», а в уражених клітинах таких «міток» дуже мало, і вони розташовані на специфічних ділянках.

Завдяки серії тестів, вдалося виявити зміни метильних груп при раку молочної залози, передміхурової залози і товстого кишечника, а також лімфоми.

На наступному етапі експериментів «підозрілу» ДНК поміщали у воду з наночастинками золота, забарвлену в рожевий колір. Виходячи з того, що здорові та уражені ДНК по-різному з’єднувалися з частинками металу, це відбивалося на відтінку рідини. Якщо зразок мав раковими змінами, колір залишався колишнім, якщо ж все було в порядку – вода починала синіти.

Розробники кажуть, що дана процедура досить проста і не вимагає зусиль, наприклад таких, як секвенування ДНК. Зараз вони мають намір випробувати метод на інших типах онкологічних захворювань.

Відзначається, що на сьогоднішній день найпоширеніший спосіб діагностики раку – біопсія. Це інвазивна процедура, її проводять часто вже після того, як сам пацієнт помітив пухлина. А ось новий дозволяє виявити наявність ракових клітин ще до появи очевидних симптомів захворювання.

Нагадаємо, що медики назвали овоч, який рятує онкології. Мова йде про моркви. Вона містить безліч корисних елементів, а особливо каротин.

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Якщо щодня вживати в їжу по 2,8 мл бета-каротину, то онкологія буде не страшна. Лікарі кажуть, що можливо навіть знизити ризик захворювання на рак на 40%.

Також в елементі є антиоксиданти, які теж допомагають уникнути онкології.

Також морква багата калієм. Він відповідає за злагоджену роботу серцево-судинної системи. Калій знижує тиск і захищає судини від атеросклерозу. До того ж він захищає від варикозу.

Крім цього, даний овоч підвищує настрій, а також рятує від болю, втоми і мігрені.

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