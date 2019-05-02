Оновлення Windows 10 «з’їсть» всі запаси пам’яті: вимоги системи

Компанія Microsoft підвищила мінімальні системні вимоги для установки Windows 10 до 32 ГБ.

Так, до травневого update 10 вимагала трохи об’єму пам’яті для інсталяції – всього 16 ГБ, пише Сегодня.

Microsoft сильно постаралася, щоб зробити «десятку» дуже компактною, щоб вона вмістилася на дешевих планшетах. Але в травні апетити операційної системи сильно зростуть, що 32 ГБ їй буде впритул.

Пристрої, оснащені накопичувачем на 16 ГБ (як правило планшети і UMPC) не зможуть працювати з версією Windows 10 1903. Все тому, що обсяг самої операційної системи збільшиться до мінімальних 16 ГБ, а також буде потрібно додаткові 7 ГБ резервної пам’яті для накопичувальних оновлень функції Reserved Storage – вона стане частиною майбутнього травневого оновлення 1903.

Оскільки системні вимоги для установки Windows 10 були підвищені до 32 ГБ, це змусить OEM-виробників випускати пристрої з сховищами ємністю 64 ГБ і більше, причому це стосується як 64-розрядних, так і 32-бітних версій Windows 10.

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Суспільство

Нагадаємо, що Microsoft блокує оновлення Windows 10. Мова йде про майбутнє оновлення 10 May 2019 Update.

З’ясувалося, що комп’ютери, що працюють під управлінням Windows 10 1803 або 1809 із зовнішнім USB-накопичувачем або SD-картою, при спробі оновитися до 1903 отримають повідомлення про помилку.

Причина криється в некоректній роботі механізму перепризначення дисків. Тому Microsoft заблокувала можливість установки апдейта на такі ПК, хоча повністю збірник не відкликала.

Раніше Hyser писав про те, що операційна система Windows 10 в даний момент є найпопулярнішою в своєму класі.

Також Hyser повідомляв, що стало відомо, що відбувається в інтернеті за одну хвилину.

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