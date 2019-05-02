В Мережі опублікували унікальні фото дружини Кім Чен Ина: копіює стиль британської герцогині

Дружина глави Північної Кореї Кім Чен Ина Лі Соль Чжу підштовхнула лідера республіки до скасування низки суворих заборон для жінок.

Незважаючи на те, що Кім Чен Ин, порушивши традицію попередніх північнокорейських лідерів, не тільки з’являється з дружиною на заходах по всій країні, але і вперше в історії КНДР взяв її з собою в закордонну поїздку – в Південну Корею, – особистість Чи Сіль Чжу все ж залишається закритою для преси, пише Хроніка.інфо.

Точний рік народження першої леді невідомий. За оцінками західних журналістів, вона народилася в проміжку між 1985 і 1989 роками.

Вважається, що Кім і Лі одружилися в 2009 році, у них народилося троє дітей. Вперше дружина глави республіки вийшла в світ у 2012 році – відразу ж після того, як Кім Чен Ин успадкував владу від покійного батька.

«Судячи з усього, Лі Сіль Чжу – людина досить сучасний і поважає західну культуру», – зазначають журналісти.

Так, згідно з думкою, неодноразово озвучену в ЗМІ, саме завдяки Лі Сіль Чжу жінкам Північної Кореї тепер можна носити брючні костюми і джинси, чорні колготки, туфлі на платформі і каблуках, а також їздити на велосипеді.

Сама вона любить підбори і взуття з відкритим носком, приходить на партзборів в брючних костюмах і сукнях з мереживами.

Також помітно, що перша леді КНДР час від часу копіює стиль британської герцогині Кейт Міддлтон, вибираючи одяг тих же кольорів і фасонів.

«Здається, Чи намагається підкреслити свій статус за допомогою стилю леді з королівської сім’ї», – прокоментувала її зовнішній вигляд стиліст Кім Менхэ з Сеула.

Примітно, що Лі Соль Чжу замість обов’язкового значка з портретами вождів дозволяє собі носити дорогоцінні брошки.

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