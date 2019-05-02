Toyota побудувала унікальну «Північну петлю»: для тестів авто

Компанія Toyota в Японії побудувала і ввела в експлуатацію першу честь свого нового науково-дослідного центру Шимояма.

У ньому автомобілі будуть тестувати на декількох треках, створені за аналогією з відомими світовими гоночними трасами, серед яких є зменшена копія німецької «Північній петлі», пишуть autonews.

Toyota багато років поспіль тестує свої нові моделі в Нюрбургринзі, Німеччина. Зараз на німецькій трасі завжди можна побачити новинки того чи іншого автовиробника. Але в майбутньому, очевидно, німецьким фотошпигунам доведеться обійтися без новинок компанії Toyota: у неї тепер є своя власна «Північна петля».

Правда, японська «Північна петля» не така довга, як німецька. Її довжина становить 5,3 км

«Ми завжди хотіли робити найкращі автомобілі. Тому тестували їх на різних гоночних трасах в різних перегонах. Тепер у нас є новітній науково-дослідний центр, в якому ми відтворили у зменшеному масштабі кілька найкращих у світі гоночних трас. На цих треках ми будемо дуже ретельно тестувати кожну нову нашу модель. Автомобілісти отримають моделі, сидячи за кермом яких відчуваєш справжнє задоволення», — сказав Акіо Тойода, глава компанії Toyota.

Частково траси науково-дослідного центру Шимояма в Японії вже введені в експлуатацію. Повністю об’єкт побудують до 2023 року.

Нагадаємо, що автолюбителі назвали найнадійніші сучасні машини, які їздять без ремонту.

В першу чергу мова йде про Honda CR-V другого покоління. Дана машина вимагає того або іншого втручання тільки після 150 тис. кілометрів пробігу.

Також не потрібно забувати Toyota RAV4 другого покоління. Це дешевий кросовер, який рідко підлягає ремонту, виняток становить рульова рейка, яка ламається після п’ятдесят тисяч кілометрів.

Meizu 16s залишив конкурентів за спиною після ігрового тіста: усі подробиці

Суспільство

Третім автомобілем у нашому топі буде Mitsubishi Outlander. Мотор японця потребує ремонту лише після 300-400 тисяч км. пробігу.

Як повідомляв Hyser, блогер зняв на відео, як розстріляв впритул Tesla Model S.

Також Hyser писав, що Honda показала електричний кросовер.

Нагадаємо найдоступніші повнопривідні кросовери в Україні.