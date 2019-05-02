Сутки на Донбассе: боевики 18 раз открывали огонь, двое раненых

Боевики незаконных вооруженных формирований 18 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“1 мая вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, из них шесть раз – с применением запрещенных Минскими соглашениями 120 и 82 мм минометов. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения” – говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

Боевики применили вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

“В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” противник 16 раз обстрелял позиции Объединенных сил: дважды с 120 и 82 мм минометов – около населенного пункта Пески; трижды с 82 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Красногоровка и Николаевка; восемь раз из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около населенных пунктов Новотроицкое, Марьинка, Авдеевка, Павлополь, Невельское, Пищевик, Верхнеторецкое и Широкино; трижды из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – около населенных пунктов Гранитное, Лебединское и Николаевка” – отметили в штабе ООС.

Кроме того, обстрелам подвергся населенные пункты Южное и Станица Луганская.

“С начала текущих суток враг четыре раза обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки “Восток”: дважды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов – у города Марьинка; из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – возле села Лебединское; из крупнокалиберных пулеметов – вблизи населенного пункта Павлополь” – подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки пять боевиков НВФ были уничтожены, двое – получили ранения.