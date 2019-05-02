В Киеве мужчина ударил полицейского ножом в грудь

На Лесном массиве в Киеве мужчина напал с ножом на сотрудника полиции. Правоохранитель получил ранение в области груди. Об этом в четверг, 2 мая сообщает Информатор.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером во дворе жилого дома по адресу Лесной проспект, 13. При этом полицейский не был при исполнении служебных обязанностей.

По словам очевидцев, мужчина с явными признаками алкогольного опьянения с ножом в руке ходил по двору жилого дома. Навстречу ему шел полицейский, который проживает в доме неподалеку. Коп не был при исполнении служебных обязанностей, однако решил призвать к порядку мужчину, которой вел себя неадекватно. Между ними произошла потасовка, в результате которой злоумышленник ударил полицейского ножом в грудь. Нож попал мужчине прямо в ребро.

На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции и “скорая”. Правоохранители задержали нападавшего и надели на него наручники. При этом мужчина вел себя неадекватно, угрожал полицейским, кричал и матерился. Позже выяснилось, что во дворе он пытался скрыться от преследования полиции, поскольку машина, на которой ехал злоумышленник, попала в ориентировку правоохранителей. Он оставил автомобиль с наклейками службы такси возле дома и зашел во двор, где у него и произошел конфликт с полицейским.

Правоохранителя с колото-резаной раной в районе грудной клетки госпитализировали в ближайшую больницу. Нападавшего в наручниках доставили в управление полиции, где он прошел тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 1,23 промилле. Детали произошедшего установит следствие.ского