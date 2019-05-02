Кожного дня в Україні стається 120 пожеж у лісах

Пожежники фіксують різке збільшення кількості пожеж в Україні – в середньому кожного дня в Україні стається 120 загорань в природніх екосистемах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

«Синоптики УкрГідрометцентру попереджають про найвищий, п’ятий, рівень пожежної небезпеки у північних, західних, центральних та Харківській областях, на решті території України висока (4-го класу) пожежна небезпека. Така ситуація створює передумови для збільшення кількості загорянь у лісах та на відкритих територіях. Так, рятувальники вже фіксують різке збільшення кількості пожеж, що виникли у природних екосистемах. В середньому впродовж доби виникає близько 120 випадків», – зазначається у повідомленні.

Зокрема, масштабні пожежі цього тижня вирували на Житомирщині, Рівненщині, у Кіровоградській та Сумській областях.

Основними причинами виникнення пожеж на відкритих територіях є людська діяльність, констатують рятувальники. «В теплу погоду громадяни активно вирушають на відпочинок до лісових масивів та впорядковують власні домогосподарства спалюючи сміття. Однак, варто пам’ятати, що при 4-му чи 5-му класі пожежної небезпеки достатньо навіть одного непогашеного сірника для того, щоб спровокувати масштабну пожежу на відкритій території», – застерігають у ДСНС.

У відомстві нагадують, що упродовж пожежонебезпечного періоду забороняється:

•відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

•розводити багаття у лісі та лісопосадках;

•заїжджати автомобілем до лісу;

•палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

•залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

•полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

•створювати смітники та спалювати відходи;

•спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях.

Вогнеборці наголошують: лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки вбереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/05/02/kozhnogo_dnya_v_ukraini_staietsya_120_pozhezh_u_lisah_1563377