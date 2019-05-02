Нарід пабидив, або 25% праведників

Справа навіть не в інфантильності простого нарида, про яку зараз так багато пишуть і говорять. Інфантильність — вона в загальному проявляється, як вірус, в кожній частині організму. А в даному випадку інфантильність була цілком виборчої.

Така інфантильність називається «мудачеством».

Адже виборці Зеленського не настільки інфантильні, щоб повірити в «а стрибни в вікно, раптом полетиш», або «а з’їж гівна, раптом сподобається». Тут вони добре розуміють реальність і ведуть себе цілком по-дорослому.

Просто у відношенні країни їм було похуй. Ніяк вони себе з нею не асоціюють, не пов’язують, і максимум їх зацікавленості в майбутньому Держави і Нації — це «а подивимося що буде».

— А якщо не буде — то на що подивимося?

— А пофіг.

Вони просто перемкнуть канал і подивляться на що-небудь інше.

Перекреслений п’ять років вашої роботи, зітхнуть і скажуть — «ну, не вийшло».

У вас не вийшло, природно. Зате вони подивилися, і у них вийшло подивитися. Спасибі за виступ, пацани.

Ми говоримо про демократію. Більшість обрала нового президента — значить все, вирішено. Буде новий. Але справа в тому, що дерево свободи треба поливати кров’ю патріотів.

І як-то воно сука технічно виходить, що одні йдуть на добрива для демократії, а інші оббирають з цього дерева яблука, підгризають коріння і пускають гілки на розпалювання камінів.

Демократія ж загальна, правильно? А значить нічия. Як ліфт в радянській панельці. Можна спалити кнопки, написати на стінці «свєтка повія» і насрати в кутку. Хто-то все одно потім прийде, прибере і виправить.

Я голосував не за конкретного Петра Олексійовича. Я голосував за спільну справу. Для мене важливіше постачання армії, ніж тарифи на комуналку. Комуналку я вже як небудь потягну, це не критично. Критична армія. Для мене важливіше безвиз для молоді — собі-то я візу забезпечу. Мені потрібно щоб саме вони летіли лоукостами у світ, щоб побачити його. Я за безвиз для них, а не для себе.

Мені не потрібен Томос, я взагалі не православний. Але якщо живу в православній країні, значить хай буде Томос, тому що посполітство в ньому, а це мої брати і співгромадяни. Я готовий платити більше податків, ніж отримую особисто, я готовий працювати взагалі безкоштовно, якщо це буде хоча б частково перекривати допомогу наших міжнародних друзів і союзників.

Але ось так нарід сприйняв демократію — як безкоштовний ліфт, в якому можна насрати. І виявилося, що така воля більшості.

Стан нокдауну, коли ти ще думаєш — вставати з рингу, або пішло воно все нахуй? В очах двоїться від аперкоту, орієнтація в просторі втрачена, в залі свистять і улюлюкають, а рефері дорахував уже до шести.

Товариш пише — «який сенс воювати, коли попереду вата з автоматами, а за спиною вата з бюлетенями?» І я не знайшов що відповісти. Чесно — не було сенсу, а выдумыват неіснуючі смисли — не моя робота

Але сенс знайшовся. Я голосував не тільки за Порошенка, а за 25% моїх братів і сестер. То що 75% викреслив себе з Нації та колективної відповідальності за неї — моральне питання, вирішене ще Лотом. Господи, якщо знайдеться хоча б десять праведників, ти збережеш Содом з Гоморою?

Кафедра працює переважно на донаті. Значить я найнятий на роботу вами. Ви повірили, підтримували, воювали і будували. А я не простый нарід, щоб «а подивимося що буде» з глядацького залу. Сам ж вам казав — не ссать, стояти, ебашить.

Значить доведеться вставати, витирати розбите обличчя і ебашить далі.

Слава Україні.