Роналду став власником найдорожчого автомобіля у світі



Кріштіану Роналду© Фото з сайту футболіста www.cristianoronaldo.com

Футболіст Кріштіану Роналду купив найдорожчий автомобіль у світі Bugatti Voiture Noire. Сума покупки составила11 мільйонів євро, повідомляє El Mundo Deportivo.

За даними ЗМІ, поки модель знаходиться на стадії розробки, а на дорогах цей автомобіль з’явиться тільки в 2021 році. Двигун потужністю в 1500 кінських сил дозволить Bugatti Voiture Noire розвивати швидкість до 420 кілометрів на годину.

Роналду — 34-річний португальський форвард «Ювентуса». За рік він заробляє 113 мільйонів євро і входить в число найбільш високооплачуваних футболістів світу.