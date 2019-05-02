Через циклон в Індії евакуюють сотні тисяч людей

На східному узбережжі Індії почалася евакуація сотень тисяч мешканців сіл, а також припинена робота у двох великих портах через наближення циклону, який повинен обрушитися на берег в п’ятницю.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що в штаті Одіша було переміщено тисячі співробітників управління зі стихійними лихами, які повинні допомогти жителям сіл сховатися від сильного циклонного шторму Фані.

Спецпредставник штату по наданню допомоги заявив, що вони докладають всі можливі зусилля для того, щоб інформувати жителів про наближення циклону і вивести їх з уразливих територій в притулки.

Також влада порадили туристам залишити прибережне храмове місто Пурі, яке є дуже популярним місцем серед паломників.

Влада в портах Парадіма і Вісакапатнамі наказали усім судам вийти в море, щоб уникнути можливих пошкоджень під час шторму.