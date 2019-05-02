Букмекери назвали ім’я майбутнього дитини Меган Маркл

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Відвідувачі букмекерських контор продовжують робити ставки на підлогу і ім’я майбутнього дитини герцога і герцогині Сассекских Меган Маркл і принца Гаррі. Більшість букмекерів вважають, що народиться дочка і її назвуть Аллегрой, повідомляє The Independent.

Відзначається, що Аллегра була улюбленим іменем принцеси Діани — матері Гаррі, і вона мріяла назвати так свою доньку.

Раніше в якості можливого імені для дівчинки називалися Діана, Єлизавета, Вікторія, для хлопчиків — Артур, Альберт і Джеймс.

Зараз вся Великобританія чекає появи на світ сьомого спадкоємця престолу. Меган вже перестала з’являтися на публіці, а Віндзорський замок взяли під озброєну охорону. Дитина повинна з’явитися на світ днями.