Студентка з США написала есе з «Бійцівського клубу» з одного речення та отримала вищий бал.

Мешканка американського міста Кларксвилль Еллісон Гарретт вивчає теорію комунікації в Державному університеті Остіна Піі.



В кінці квітня викладач задав написати есе з якого-небудь фільму. Еллісон вибрала «Бійцівський клуб», але замість звичного есе вона обійшлася одним реченням: «Перше правило бійцівського клубу — нікому не говорити про бійцівському клубі».

Нижче в документі Еллісон на всяк випадок написала: «Це все. Це і є есе».



Рецензію Еллісон потрібно було здати в електронному вигляді. Відправляючи документ, вона залишила ще одне пояснення для препода:

«Я побачила шанс і скористалася ним. Не можу сказати, що мені шкода, бо це було б неправдою. Пишаюся я собою? Так»



Як пише Medialeaks, препод виявився з почуттям гумору, посміявся на есе та поставив дівчині максимальний бал:



«Я довго не міг визначитися з приводу позначки. Нарешті я вирішив, що ти отримаєш позначку за гумор і за те, наскільки відповідає твоя рецензія цього фільму. Але дозволь попередити тебе: не намагайся провернути подібне з іншими професорами, у них може не бути такого почуття гумору, як у мене. Бал: 100 з 100,» — йдеться в повідомленні викладача.

Еллісон також повідомила в коментарях, що вона отримала найвищу оцінку за курс викладача (але, судячи з усього, рецензія була лише одним із підсумкових завдань). А її твіт викликав хвилю жартів про відмінності у ставленні до учнів в школі та університеті. Втім, багато студентів, побачивши пост Гарретт, задалися важливим питанням.

https://twitter.com/tyvanduyn/status/1122904103057858561