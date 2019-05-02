Мадуро заявив про готовність змінити своє керівництво Венесуелою

Президент звернувся до громадян із закликом вносити пропозиції по зміні і вказати йому на помилки.

Президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив про готовність змінити систему керівництва країною. Про це він заявив на першотравневій демонстрації своїх прихильників. Відповідне звернення у четвер, 2 травня, Мадуро також опублікував у мікроблозі Twitter.

«У суботу, 4 травня, і в неділю, 5 травня, я оголошую великий національний день діалогу, дії та пропозицій усіх представників народної влади, щоб вони розповіли боливарианскому уряду і Ніколасу Мадуро, що необхідно змінити. Я хочу прийняти план, щоб все змінити і покращити, щоб виправити помилки», — заявив Мадуро.

Чи є на даний момент якісь конкретні пропозиції та ініціативи, Мадуро не повідомив.