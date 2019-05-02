Розвідка: українські бійці завдали великих втрат бойовикам на Донбасі

За добу 1 травня збройні формування Російської Федерації 18 разів порушили режим припинення вогню, з них шість разів – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 і 82 мм мінометів. Ворог також обстрілював українських військовослужбовців з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це повідомляє прес-центр операції Об’єднаних сил в Facebook.

“В результаті обстрілу двоє військовослужбовців операції Об’єднаних сил отримали поранення”, – йдеться в повідомленні.

При цьому розвідка повідомляє, що п’ятеро окупантів були знищені, ще двоє отримали поранення.

За інформацією станом на 7 годин ранку 2 травня, від початку поточної доби ворог чотири рази обстріляв позиції Об’єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід”: