Потап і Настя Каменських святкують річницю

Популярна українська співчака Настя Каменських пригадала часи існування дуету “Потап і Настя”. Допис про приємну річницю артистка розмістила на своїй Instagram-сторінці.

“Сьогодні дуже особлива дата: 13 років тому народився наш дует “Потап і Настя”. Все почалося з двох осіб, Льоші і Насті, які по-справжньому горіли ідеєю дарувати людям радість, а перетворилося на справжній музичний тріумф, на якому виросло вже ціле покоління”, – писала Каменських.

Співачка подякувала колезі за роки плідної співпраці пліч-о-пліч, за невичерпне джерело натхнення і творчої енергії.

“Дякую @realpotap за всі ці роки, що ми працюємо з тобою пліч-о-пліч, переживаючи разом мільйон емоцій, моментів і злетів. Разом ми – сила, творити з тобою – невичерпне джерело натхнення і творчої енергії! Ти у всьому інноватор і створив знакові для нашого шоу-бізнесу проекти. Все до чого б не доторкнулася твоя талановита рука просто приречене на успіх”, – додала співачка.

Українська співачка зазначила, що попереду їх чекає ще дуже багато запаморочливих вершин!

“Зважаючи на паузу в дуеті, ми продовжуємо творити разом музику, яка не знає кордонів, стає історією і залишається в серцях мільйонів людей”, – завершила вона.

На пост Насті Потап відповів коментарем: “Дякую Сонечко”.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 1 Май 2019 в 9:33 PDT

: znaj.ua

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