Ціна газу для населення знижено на 3,5%

В Україні почала діяти нова ціна на газ для населення

З 1 травня ціна газу для населення знижено з 8550 грн до 8247 грн за тисячу кубометрів, або на 3,5%.

3 квітня Кабмін прийняв постанову №293, яким дозволив НАК “Нафтогаз України” продавати газ дешевше, ніж за 8550 грн за тисячу кубометрів, але не скасував режим спецобязательств, покладений на компанію постановою №867. Цей документ також передбачає, що з 1 травня ціна на газ для побутових споживачів повинна була зрости до 9852 грн за тисячу кубометрів, а в січні 2020-го — до 12 314 грн за тисячу кубів.

У Нафтогазі заявили, що це розпорядження виконати неможливо у зв’язку з тим, що постанови №293 та №867 не узгоджені.

Пізніше уряд і Нафтогаз прийшли до згоди, встановивши новий підхід до формування ціни: якщо ринкова ціна газу для промислових споживачів нижча встановленої в постанові КМУ №867, ціна для населення знизиться. Якщо ж ринкова ціна газу для промисловості зросте вище визначеного урядом рівня, то ціна для населення залишиться на цьому рівні.