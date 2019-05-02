Повінь – зміна системи

Menu
Close

Ізраїль завдав у відповідь авіаудари по ХАМАС

02.05.2019

ВПС Ізраїлю обстріляв мети ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою.

Військові Ізраїлю завдали авіаударів по цілях руху ХАМАС на території сектора Газа. Про це в четвер, 2 травня, повідомляє прес-служби Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

«У відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою, вчинений раніше з території сектора Газа в бік Ізраїлю, наші ВПС нещодавно завдали ударів по декількох терористичних цілях ХАМАС в секторі Гази», — йдеться в повідомленні.

Пізніше в Армії оборони країни відзначили, що в 5:37 ранку за місцевим часом ізраїльські сім’ї в південному Ізраїлі були розбуджені звуком повітряних сирен, оскільки Газа по Ізраїлю було запущено дві ракети.

Читайте також:   На столичній станції метро «Лісова» хулігани побили поліцейського-курсанта
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *