Ізраїль завдав у відповідь авіаудари по ХАМАС

ВПС Ізраїлю обстріляв мети ХАМАС у секторі Газа у відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою.

Військові Ізраїлю завдали авіаударів по цілях руху ХАМАС на території сектора Газа. Про це в четвер, 2 травня, повідомляє прес-служби Армії оборони Ізраїлю в Twitter.

«У відповідь на запуск повітряних куль із запальною сумішшю і вибухівкою, вчинений раніше з території сектора Газа в бік Ізраїлю, наші ВПС нещодавно завдали ударів по декількох терористичних цілях ХАМАС в секторі Гази», — йдеться в повідомленні.

Пізніше в Армії оборони країни відзначили, що в 5:37 ранку за місцевим часом ізраїльські сім’ї в південному Ізраїлі були розбуджені звуком повітряних сирен, оскільки Газа по Ізраїлю було запущено дві ракети.