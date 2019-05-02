Укрзалізниця назвала ціну квитків на поїзд у Словаччину

Поїзд Кошице-Мукачево розпочне курсувати із 9 червня. Вартість квитка складе 7,5 євро (близько 220 грн).

Квиток на поїзд Кошице (Словаччина)-Мукачево, який розпочне курсувати із 9 червня, буде коштувати 7,5 євро (близько 220 грн). Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці.

Так, з Мукачева до Словаччини можна буде доїхати рейковим автобусом по євроколії за чотири години. Поїзд курсуватиме за маршрутом Кошице — Чієрна над Тисою — Чоп — Мукачево. В Укрзалізниці нагадали, що 2 квітня цього року була здійснена успішна тестова поїздка по даному маршруту.

Згідно з повідомленням прес-служби, новий поїзд почне курсувати із 9 квітня. Розклад буде оголошено додатково, зараз йде його узгодження.