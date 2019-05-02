На Лісовому масиві у Києві п’яний неадекват всадив ніж у поліцейського (фото, відео)

У Києві у дворі житлового будинку за адресою Лісовий проспект, 13, чоловік у неадекватному стані напав на співробітника поліції, вдаривши ножем в груди правоохоронця.

Поліцейський не був при виконанні службових обов’язків. Сам напад стався близько 21:20 1 травня.

Як розповіли очевидці подій, п’яний чоловік з ножем у руці ходив по двору житлового будинку, коли до нього назустріч йшов поліцейський, який проживає неподалік. Правоохоронець зробив зауваження дебоширу, після чого між ними сталася бійка.

По приїзду поліцейських на місце з’ясувалося, що нападник намагався втекти від переслідування поліції, так як його автомобіль потрапив в орієнтування правоохоронців.