71-річна Софія Ротару показала яскраві фото в прозорій сукні

Народна артистка України, співачка Софія Ротару показала фанатам яскраві знімки, на яких постала в жіночому образі.

Так, 71-річна співачка з’явилася в напівпрозорому платті, крізь яке просвічується її білизна. Також багато фанів звернули увагу на глибокий виріз у зоні декольте. Фото опубліковані на офіційній Instagram-сторінці Ротару.

Шанувальники Софії Михайлівни прийшли в захват від чуттєвих знімків артистки. Багато з них в коментарях вказали на те, що вона абсолютно не змінюється з роками і навіть на восьмому десятку років виглядає чарівно.

“Шикарна жінка! Як можливо так не змінюватися?” – захопилися фанати Софії Михайлівни.

: tvgid.ua

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