Паспортна провокація Путіна на Донбасі: Тука передрік провал окупантам

Російська паспортизація Донбасу може провалитися жителі т. н. «ЛНР» і «ДНР» навряд чи будуть рватися оформляти російське громадянство. Про це розповів в інтерв’ю сайту «Сьогодні» заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Лою.

Він вважає, що в довгостроковій перспективі не варто очікувати масової зміни громадянства жителями ОРДЛО, причому самі ж так звані «окупаційні адміністрації» перешкодять цьому процесу.

«Багато чого буде залежати від того, яку кількість паспортів буде роздано. За моїми даними, на сьогоднішній день масову роздачу паспортів Росія реально не планує. Крім того, ця послуга надається не безкоштовно. Близько 5-7 тисяч рублів. Цікавий момент, що попередній збір заявок здійснюють не представники Росії, а представники місцевих «псевдоадминистраций». Рівень корупції на місцях там куди вище «рідного» українського. Можна припустити, що реальна вартість буде істотно перевищувати зазначені 5-7 тисяч рублів. Тому я не очікую, що там будуть багатокілометрові черги», – сказав Лою.