Першотравневі зіткнення в Парижі: 38 людей отримали поранення

У Парижі в день першотравневих демонстрацій поліція затримала 380 осіб, у результаті зіткнень 38 людей отримали поранення, у тому числі 14 співробітників правоохоронних органів, передає Reuters.

1 травня десятки тисяч членів профспілок та «жовтих жилетах» вийшли на вулиці Франції – всього через кілька днів після того, як Еммануель Макрон змалював у загальних рисах відповідь на місяці вуличних протестів у країні.

Десятки анархістів у масках і каптурах зіткнулися зі спецпідрозділами поліції в Парижі. Вони палили сміттєві баки, нищили майно і кидали пляшки і камені. Поліція застосувала сльозогінний газ і водомет проти найбільш радикальних мітингувальників.

Близько 7400 поліцейських охороняли громадський порядок. Вони здійснили 380 попередніх затримань. 38 осіб були поранені, в тому числі 14 поліцейських, один з яких отримав удар по голові каменюкою.

Крім того, поліція зірвала плани учасників першотравневої акції в Стамбулі. Правоохоронці затримали 127 опозиціонерів, які планували протест у центрі міста – на площі Таксим.