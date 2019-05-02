Під Миколаєвом дев’ятирічний хлопчик загинув під завалами сміття

Під Миколаєвом на звалищі твердих побутових відходів дев’ятирічного хлопчика причавило сміттям. Від отриманих травм дитина померла, повідомили в прес-службі місцевої поліції.

Трагедія сталася увечері 1 травня на звалищі біля села Весняне. Як з’ясувалося, хлопчик перебував там разом зі своєю матір’ю. І жінка, і дитина порпалися в смітті, але хлопчика причавило відходами. Від отриманих травм дитина померла в лікарні.

«Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство» з позначкою «нещасний випадок», – розповіли в поліції зазначили, що першочергові слідчі дії тривають.