Смерті через кір в Україні: озвучено страшну статистику

З початку року в Україні від ускладнень кору померли 16 людей. Про це повідомляє Центр громадського здоров’я МОЗ України.

Остання жертва – 12-річна дитина, яка не могла отримати щеплення через протипокази до вакцини.

У МОЗ зазначають, що таких людей можна захистити лише колективним імунітетом.

З даними Центру, з 18 по 25 квітня на кір захворіли 2 тис. 175 людей.

Найбільше нових випадків – у Харківській, Тернопільській, Хмельницькій та Київській областях й у столиці.

Загалом з початку року в Україні на кір захворіли 43 тис. 783 людини — 20 тис. 359 дорослих і 23 тис. 424 дитини.