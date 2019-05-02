“Тварюка і покидьок”: вихователька дитсадка жорстоко покарала хлопчика після слів “Я ненавиджу російську землю” (відео)

У російському місті Краснодар в дитячому садку “Зірочка” дитині на очах у всієї групи влаштували показову “страту”.

Жінка силою змусила дитину встати на коліна і цілувати “землю руську”, обзиває його тварюкою і покидьком. Відео знято 30 квітня.

Свідками знущань стали ще двоє дорослих, ймовірно виховательок. Вони ніяк не реагують на покарання хлопчика.

На відео чутно, як жінка спершу звинувачує дитину в тому, що він душить дітей, а потім вичитує його за те, що він не любить росіян, Росію.

Як виявилось, жінка вирішила навчити хлопчика цінувати землю, яка його годує, після його ж слів: “Я ненавиджу російську землю”.

За даними видання “Московский комсомолец”, кривдницею дитини стала завідуюча дитсадком Емма Мільнер. Вона стверджує, що хлопчик, який потрапив їй по гарячу руку – складна дитина. Йому п’ять років і він переїхав з однієї з південних республік.