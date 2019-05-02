Стало відомо, чому Зеленський зажадав дебатів на «Олімпійському»

Ідея провести дебати з президентом України Петром Порошенком у переможця виборів Володимира Зеленського виникла під час концерту «Кварталу» на «Дніпро-Арені».

Про це в інтерв’ю «Українській правді» розповів сценарист «Слуги народу» Юрій Костюк. За його словами, команда Зеленського відразу відмовилася від думки проведення дебатів в студії.

«Володимир сказав: нам потрібно думати про формат, ми точно розуміли, що це не студія. В кінці березня «Квартал» поїхав з концертами по Україні. Пам’ятаю, був концерт в «Дніпро-Арені», ми стояли за лаштунками, спустився Володимир і каже: «Я зрозумів, де варто робити дебати. На стадіоні», — повідомив він.

«Ще перед першим туром у нас виникла ця історія. Рішення записати видеоприглашение на «Олімпійському» вже народжувалося в цьому будинку (у штабі Зеленського), в обід придумали — вже вранці записали», — додав Костюк.

За його словами, команда Зеленського була на 90% впевнена, що Порошенко відмовиться від дебатів на стадіоні.