«Чекають халяви, живуть у п*ндосов!» Соколова жорстко розгромила росіян-фанатів Путіна

Українська журналістка Яніна Соколова засудила позицію тих росіян, які виїхали жити в розвинені західні країни, але продовжують підтримувати агресивну риторику президента РФ Володимира Путіна і чекають відродження СРСР.

Разом з тим, вона підкреслила, що не хоче рівняти всіх громадян країни-окупанта під одну гребінку, адже там в будь-якому випадку є відсоток думаючих людей, які не є прихильниками злочинного режиму. Свою позицію Соколова розповіла під час онлайн-зустрічі з фанами на YouTube.

«Безумовно, я вкрай негативно ставлюся до того великій кількості росіян, які підтримують війну на сході України, Путіна, живуть ностальгічним минулим. Особливо мене дивує, коли ти приїжджаєш до Відня, Ригу, Америку і,хлопці, це для мене просо унікальний момент: ти їдеш і бачиш, що люди, які виїхали за кращим життям туди, повинні б вже асимілюватися, ментальність якимось чином змінити — а ні!» — обурилася журналістка.

«Вони залишаються тими ж росіянами, які чекають повернення халяви, яка, на їх думку, була під час СРСР, хвалящих Путіна, голосуючих системно за нього, якщо вони мають вид на проживання і російське громадянство. Ну, і вважають, що імперські амбіції більшості росіян та їхнього президента — це все правильно. Але живуть у піндосів (американців. — Ред.), як вони їх називають», — додала Соколова.