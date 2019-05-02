Нові штрафи і перевірки: в Україні задумали кардинальні зміни для бізнесу

В Україні планують суттєво переглянути штрафи за неякісну продукцію. У Верховній Раді вже зареєстрований проект закону, спрямований на посилення захисту прав споживачів. Якщо ідея буде підтримана парламентом, то люди зможуть отримати більш детальну інформацію про товар, а бізнес підготуватися до майбутніх перевірок.

Головне:

У парламенті зареєстровано проект закону, який покликаний суттєво змінити сферу захисту прав споживачів. Пропонуються нові штрафи, правила продажу б/у товарів, а також порядок роботи контролюючих органів;

На думку авторів ідеї, зміни поліпшать вітчизняне законодавство і приведуть його у відповідність з європейськими нормами. Плюси будуть як і для споживачів, так і для бізнесу;

В ЄС до захисту прав споживачів відносяться досить серйозно. Є асоціації, які стежать за дотриманням закону. Якщо знайдуться відхилення від норми, товар можуть вилучити, а всіх причетних оштрафувати.

Які будуть зміни

Проект закону поданий в парламент групою народних депутатів від Блоку Петра Порошенка, “Народного фронту”, “Радикальної партії” та інших політичних сил.

Його основні нововведення можна звести до ряду пунктів:

Непродовольчі б/у товари повинні мати не менше 1 року гарантії (техніка, ювелірні вироби і так далі);

Споживачі у разі порушення мають право на фото – і відеозйомку;

Прийняти єдині умови до надання інформації про продукцію (розбірливий і зрозумілий текст);

Перевірки за скаргами споживачів — тільки після офіційного підтвердження, що продукція є небезпечною. Для цього потрібно надати документи з лабораторії або лікарні;

Буде створено реєстр небезпечної продукції. З ним може ознайомитися кожен;

Збільшать штрафи для продавців за неякісний товар. За дрібні порушення штрафувати не будуть. Покарання загрожує в тому випадку, якщо продавець не усунув його;

Наприклад, за продаж продукції, яка несе в собі серйозний ризик здоров’ю, штраф у розмірі 102 тисяч гривень. За повторне порушення в період від 1 до 3-х років — штраф складе 340 тисяч гривень. Якщо ж у продаж надійшов товар, який не відповідає встановленим вимогам, то продавець заплатить за нього 51 тисячу гривень, при повторному порушенні — у два рази більше;

Про проведення перевірки підприємство будуть попереджати за 10 днів;

Підприємство протягом 30 днів зобов’язана перевести документацію про товар, якщо вона не українською мовою.

На думку голови комітету з питань промислової політики, народного депутата від “Радикальної партії” Віктора Галасюка, проект був розроблений в ході тривалої дискусії з експертами у сфері захисту прав споживачів.

“З одного боку, ми захищаємо підприємців і прибираємо дискреции в діях органів державного ринкового нагляду: ліквідуємо дублювання контролю за окремими видами продукції, уніфікуємо види перевірок, забороняємо перевіряти продукцію, яка не є безпосереднім предметом перевірки, встановлюємо чіткі вимоги до інспекторів тощо.

З іншого боку, законопроект підвищує ефективність здійснення ринкового нагляду — запобігає маніпуляції і відхід від перевірок недобросовісними підприємцями, запроваджує механізм ініціювання громадськістю позапланових перевірок”, — розповів Галасюк.

В цілому новаторство колеги підтримує і народний депутат від “Народного фронту” Геннадій Кривошея. Адже одна з головних цілей ідеї — захист вітчизняних виробників.

“Наприклад, у підприємства є проблеми з маслом. Замість того, щоб контролюючим органам перевірити лише масло (на що і надійшла відповідна скарга), вони відправляють безліч перевірок. Приходять всі, навіть податкова. Зараз ситуація зміниться і перевірятимуть тільки те, до чого є претензії. Таке нововведення прибере тиск на бізнес”, — пояснив нардеп.

Чи є шанси в Раді

Проект закону підтримується відразу декількома великими фракціями парламенту. Насамперед “Народним фронтом” і “Радикальною партією”. За словами Віктора Галасюка, підтримка законопроекту також є з боку Федерації роботодавців України та Українського союзу промисловців і підприємців.

При найкращому збігу обставин, проект закону зможе пройти перше читання вже до кінця сесії в травні або червні. Друге ж голосування може пройти у вересні або жовтні. Щоправда, такий варіант подій можливий у тому разі, якщо у Верховній Раді не буде політичної кризи.

Чи буде працювати?

Прокоментувати основні положення законопроекту OBOZREVATELпопросил директора Всеукраїнської ГО «Союз споживачів України» Максима Несмиянова.

Серед основних плюсів ідеї, на його думку — гарантія на бу товари. Якщо людина купує товар, приміром, у ломбардах, то має право отримати не тільки чек, але і гарантію. Це допоможе уникнути підробок і змусить ломбарди ретельніше перевіряти продукцію. Але якщо оцінювати законопроект по суті, то тут, на думку практикуючого експерта, є цілий ряд «підводних каменів».

“У чому основний негатив. Вам прописали права, але якщо їх порушили — хто буде ходити і повертати справедливість на ринок? Сьогодні режим спецперевірок, ви написали скаргу на магазин — перевіряючий орган може виходити 5 місяців і більше, а може і не вийти. Проблема з роботою законів, те, що приймається — це замилювання очей. Не вірю, що на ділі будуть когось штрафувати”, — пояснив Несміянов.

Яка практика в ЄС

В країнах ЄС до питання захисту споживачів підходять досить серйозно. Контролюючі органи мають право на широкий спектр перевірок та розслідувань фактів нечесної конкуренції, за результатами яких вводяться і окремі санкції.

Особливу силу мають і так звані асоціації, які діють насамперед як органи досудового вирішення проблем. Наприклад, організація “Консультативна група європейських споживачів” має можливість впливати на рішення Європейської Комісії. Якщо виникають питання до законодавством або яка-небудь норма не працює — її можуть підкоригувати.

Що стосується конкретної продукції, то в разі виявлення проблем йде повноцінне розслідування. Якщо ж буде доведено, що той чи інший продукт небезпечний для людини — весь товар запросто вилучають незалежно від обсягів. До речі, така практика застосовується до великих автогігантам. У 2015 році компанію Volkswagen змусили вилучити з ринку 2,4 мільйона автомобілів через несправність двигунів.

В цілому в ЄС практикується комплексна відповідальність за якість товару. У відповіді як виробник, так і продавець. Штрафи залежно від порушення і країни, можуть відрізнятися. У Німеччині, наприклад, штраф за реалізацію неякісної продукції може досягати 15-20 тисяч євро.