«Буде цікаво». Команда Зеленського готується до інавгурації

Команда новообраного президента України Володимира Зеленського готується у інавгурації.

Про це розповів сценарист «Слуги народу» Юрій Костюк в інтерв’ю для Української правди.

За його словами, поки дату інавгурації не знають навіть у майбутнього глави держави.

«Поки не знаємо. Мені здається, що ЦВК повинна призначати дату інавгурації», — сказав сценарист.

Крім того, Юрій Костюк повідомив, що в команді Володимира Зеленського думають про різних «фишечках».

«А як готуємося — думаємо про „фишечках“. Зрозуміло, що є офіційна процедура, яку ми шануємо», — пояснив він.

За словами Юрія Костюка, що новообраний президент за традицією також прийде у Верховну Раду України.

«Я думаю, що такий інавгурації ще не було. Можу сказати, що буде цікаво», — запевнив він.