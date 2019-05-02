Відбійник пройшов крізь авто: в ДТП на вулиці Теліги сильно постраждала жінка (відео)

У Києві на вулиці Теліги автомобіль на високій швидкості вилетів у відбійник, в ході зіткнення отримала травми дівчина-пасажир. Аварія сталася у середу, 1 травня. Про це повідомляє паблік dtp.kiev.ua у Facebook.

“Відео моменту аварії з потерпілими в Києві на Теліги: синій Renault Megan швидко випередив справа нашого читача, який їхав 70 км/годину, через 20 сек біля містка вилетів у відбійник … Стрічка прошила задню частину авто, де сиділа дівчина-пасажир. Свідки поспішили на допомогу”, – пишуть журналісти.

Постраждалу пасажирку госпіталізували з численними травмами.

Зазначається, що автомобіль рухався із високою швидкістю на мокрій трасі, що і могло привести до ДТП. Ймовірно, швидкість Renault була під 100 км/годину. Вдалося також зафіксувати момент аварії.