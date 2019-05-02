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Рейтинг Трампа раптово побив рекорд

02.05.2019

Рейтинг Трампа внезапно побил рекордАмериканців, які не схвалюють діяльність Трампа, все ще більше, ніж тих, хто схвалює, але більшість опитаних не вбачають необхідності в імпічмент.

Рейтинг президента США Дональда Трампа досяг найвищої позначки з квітня 2017 року після завершення розслідування спецпрокурора Мюллера. Про це свідчать результати опитування, оприлюднені телеканалом CNN в середу, 1 травня.

Підкреслюється, що роботу Трампа схвалюють 43% опитаних, в той же час 52% – не схвалюють.

При цьому 59% опитаних не вбачають необхідності в імпічмент, і тільки 37% вважають інакше.

Крім цього, респондентів просили відповісти, чи вважають вони, що Трамп перешкоджав здійсненню правосуддя у ході розслідування Мюллера. 48% відповіли ствердно, 45% заперечують. 88% хочуть, щоб Конгрес розслідував це.

Опитування CNN провели серед 1007 дорослих протягом 25-28 квітня.

У квітні також опитування проводилося дослідницькою службою Ipsos, який показав, що Трампа підтримують лише 37% населення США.

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