Гройсман запустив роботу своєї громадської організації — ЗМІ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман запустив роботу своєї громадської організації.

Повідомляється, що в Україні почали роботу громадське об’єднання «Українська стратегія», пов’язана з главою уряду.

Журналісти підкреслюють, що на сайті цієї організації йдеться про те, що створено об’єднання «на підтримку перетворень», лідером та ініціатором яких є Володимир Гройсман.

«Ми переконані, що настав час для нового покоління активних людей, яка визначається не тільки віком, але й світоглядом і принципами», — повідомляють вони.

У видавництві зазначили, що засновниками «Української стратегії» є парламентарій Вадим Денисенко, голова Офісу реформ прем’єра Олександр Саєнко, а також громадський активіст, директор ГО «Громадський рух «Українська стратегія» Євген Золотарьов.

Журналісти додали, що за інформацією джерел, глава уряду збирається йти на парламентські вибори з новою партією, створеною на базі цього об’єднання.