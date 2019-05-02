Фіндиректор компанії Жеваго встиг продати 150 тисяч акцій Ferrexpo до їх обвалу

Костянтин Жеваго

Фінансовий директор гірничорудної компанії Ferrexpo Plc бізнесмена і народного депутата Костянтина Жеваго Кріс Маве продав 150 тисяч акцій компанії за курсом 268,03 пенси за акцію. Як повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна», на наступний день курс акцій обвалився до 192,6 пенси на новини про відмову Deloitte LLP продовжувати аудит Ferrexpo за підозрою у відмиванні грошей.

«На час прийняття

рішення та реалізації угоди з продажу акцій, ні пан Маве, ані компанія не

отримали заяви про відставку Deloitte, яка була послана компанії ввечері

25 квітня 2019 року і була негайно оголошена 26 квітня 2019 року в 7 ранку»,

– заявили в Ferrexpo.

У компанії відзначили, що 150 тисяч акцій Маве отримав

черговий транш довгострокового плану стимулювання, а продав їх для виконання

своїх податкових та соціальних зобов’язань.

У той же час інші директори та менеджери Ferrexpo отримали

свої акції (15-100 тисяч кожен) в рамках плану стимулювання 26 квітня і не

продавали їх.

Ferrexpo 29 квітня розмістила на біржі свої пояснення

щодо догляду Deloitte і розслідування діяльності благодійної

організації Blooming Land, після чого акції подорожчали до 211,5 пенси за штуку.

Потім протягом дня їх курс піднімався до 214,6 пенси і опускався до 192,55

пенси, а пізніше вони котирувалися за курсом 202,9 пенси за акцію.

Раніше SKELET-info повідомляв, що Deloitte Llp виявив ряд непояснених невідповідностей у фінансовій звітності української благодійної організації Blooming Land (благодійний фонд «Квітучий край»). В цей фонд Ferrexpo здійснювала фінансові вкладення – він знаходиться під повним контролем групи.