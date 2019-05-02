Рівно і Чернігів залишилися без гарячої води

З вчорашнього дня, 1 травня, у Рівному та Чернігові через заборгованість споживачів припинили подачу гарячої води в квартири.

Зазначається, що «Рівнетеплоенерго» заявили, що подача гарячої води в Рівному припинили через погіршення економічної ситуації на підприємстві.

Крім того вони пояснили, а це сталося із-за підвищення цін на газ НАК «Нафтогаз Україн».

«Враховуючи погіршення економічної ситуації на підприємстві з-за боргів за спожиті послуги, а також з-за несподіваного підвищення ціни на газ з боку НАК „Нафтогаз“ на 15% для теплопостачальних підприємств з 1 травня, з сьогоднішнього дня, після численних попереджень, централізоване гаряче водопостачання у місті припинено», — йдеться в заяві.

Крім того, журналістам стало відомо про те, що половина Чернігова залишилася без гарячої води через те, що на травень «Облтеплокомуненерго» не виділили газ.

Причина, за яким тепловики залишилися без газу — велика заборгованість за надані послуги з боку жителів міста і чернігівських підприємств.