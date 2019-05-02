Страшний Першотравень в 1986 році

33 роки тому, 26 квітня 1986 року сталася найбільша екологічна катастрофа на Землі — аварія на Чорнобильській атомній електростанції імені Леніна. Я чотири рази був у Чорнобильській Зоні відчуження і багато писав про Чорнобиль у своєму блозі, так що не буду вдаватися в подробиці тієї аварії (кому цікаво — читайте матеріали по тегу “Чорнобиль”), нагадаю лише коротенько те, що сталося — в результаті нікому не потрібних небезпечних експериментів по “випробування холостого вибігу ротора турбіни генератора”, а також в результаті непередбачених, не описаних в технічній документації недоліки реактора типу РБМК (кінцевий ефект графітових стрижнів та ін) у ніч на 26 квітня 1986 року на Четвертому енергоблоці ЧАЕС стався потужний вибух.

В результаті вибуху багатотонна бетонна кришка реактора (названа пізніше ліквідаторами “Олена”) злетіла на повітря і пробила дах реакторного залу, після чого впала назад — вставши на бік в реакторної шахті. Одними з перших цю картину побачили стажисти Проскуряков і Кудрявцев — вони в ту ніч працювали на БЩУ Четвертого блоку і, вбігши в залишки реакторного залу, на власні очі побачили, що сталося — кришка лежала на боці, з неї звисала локшина пошкоджених Твелів, а з жерла зруйнованого реактора, заывая як в димохідній трубі, йшов блакитний і червоний вогонь з активністю в тридцять тисяч рентген.

На наступний ранок цю картину побачили і вертолітники — зробивши декілька вильотів в район Четвертого блоку, вони підтвердили інформацію про те, що реактор повністю зруйнований і чадить в небо радіоактивного гаром. Тим не менш, уряд СРСР прийняв рішення нікому нічого не говорити — газети обмежилися заміткою про те, що “на ЧАЕС сталася невелика аварія”, а людей гнали на вулиці репетирувати першотравневі демонстрації.

Отже, в сьогоднішньому пості – розповідь про Першотравень в 1986 році. Обов’язково заходьте під кат, там цікаво. Ну і додаватися в друзі не забувайте)

Першотравневі демонстрації в 1986 році проходили в звичайному режимі — ніхто в уряді навіть не зробив спроби якось захистити людей від радіації в ці дні. Якщо в Мінську фон був лише трохи вище норми, то в Києві, що знаходиться всього в ста кілометрах від ЧАЕС, зупинка була ахової — у будинках на північних околицях міста на тих підвіконнях, що дивилися в бік станції, можна було наміряти 2, 3 а то і 5 мілірентген у годину. Ускладнювали ситуацію і вантажні автомобілі, які в перші дні після аварії їхали в Чорнобиль/з Чорнобиля по звичайним дорогам, розвозячи вкрай радіоактивний пил.

На фото — будівля Головпоштамту на Хрещатику, Першотравень 1986 року:

У перші дні після аварії в Україні переважав північно-західний вітер — радіоактивні хмари сдувались на Білорусь, але як раз перед першим травня напрямок вітру змінилося — і радіоактивні хмари пішли прямо на Київ. У деяких місцях в місті дозиметри буквально зашкалювали, а рівень радіації на Хрещатику перевищував норму в сто разів — пізніше, в 1988 році буде прийнято рішення заново обштукатурити всі будівлі на Хрещатику — радіонукліди щільно вбралися в стіни будинків і не хотіли змиватися спецсоставами.

На фото — люди несуть портрети партійних чиновників і засновників “Марксизму-Ленінізму”:

1 травня 1986 року кияни вже знали про все, що трапилося, причому знали набагато більше, ніж показували по радянському телебаченню — 27 квітня була евакуйована Прип’ять, і в Києві почали з’являтися її колишні мешканці, розповідаючи страшні історії про вымершем пятидесятитысячном місті атомників з радіоактивним фоном на вулицях в 1 р/год. При всьому при цьому радянська влада вирішила не скасовувати парад — навпаки, неявка розцінювалася як “підбурювання до паніки” і каралося звільненнями з роботи і виключенням з партії.

Деякі київські чиновники все ж намагалися якось врятувати ситуацію — від кожного району на парад зганяли за 2000 осіб замість звичайних 4-5 тисяч, в основному молодь. Показовий і випадок, що стався перед парадом — з вулиці Городецького раптом вилетіла машина Володимира Щербицького, Першого секретаря Компартії України Щербицький вилетів на Хрещатик і збуджено розповідав чиновникам про свою розмову з Горбачовим — “Я йому кажу — тут не можна проводити паради, Хрещатик це яма, тут накопичується радіація. А він мені відповідає — “спробуй не провести, я тебе згною”.

На фото — жителі Києва на Хрещатику, район Пасажу. Першотравень 1986 року:

Залишок весни і літо 1986 року в Києві були страшними — стояла спека радіаційний фон перевищував норму в середньому в сто разів, місто спорожнів і залишився практично без дітей — всі намагалися прилаштувати своїх дітей хоч куди, відправляючи їх до всіляких родичам і знайомим. Натовпи народу штурмували залізничні каси на Київському вокзалі та авіакаси в “Борисполі”. Незважаючи на “сухий закон”, в місті на розлив продавався червоний портвейн — помилково вважалося, що червоне вино допомагає виводити радіацію.

Михайло Сергійович Горбачов виступив з офіційним зверненням про Чорнобильську катастрофу тільки 14 травня 1986 року, в кращих радянських традиціях завявив про те, що “найгірше вдалося запобігти”. Мовляв, усе під контролем і так далі.

Ну що тут сказати? Чорнобильська аварія і все, що сталося слідом за нею показала абсолютну профанацію і нежиттєздатність системи під назвою “СРСР”. Всі ці тренування, забіги в протигазах і та військово-патріотичні ігри виявилися звичайною показухою — коли трапилася біда, вся система сиділа, немов набравши в рот води і чекала наказів “зверху”. А адже достатньо було прийняти найпростіші заходи — роздати людям йодовмісні препарати (або просто розповісти про те, як їх можна виготовити із звичайного йоду), розповісти про небезпеку радіоактивного пилу, скасувати Першотравень у Києві — це допомогло б у кілька разів зменшити кількість постраждалих від аварії.

Але нічого цього зроблено не було…

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Пам’ятайте події 1 травня 1986 року?