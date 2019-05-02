Аферист видурив у жінки 900 тис. грн за схемою «ваш родич в поліції»

У Миколаєві поліцейські затримали шахрая, який за схемою «ваш родич в поліції – потрібні гроші» ошукав пенсіонерку на 900 тис. грн. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області.

Зловмисником виявився раніше судимий за майнові злочини місцевий мешканець, а його жертвою стала 71-річна пенсіонерка, жителька Центрального району.

Спочатку дзвінок надійшов на стаціонарний телефон жінки. Співрозмовник повідомив, що її донька потрапила у ДТП з потерпілими, тому потрібні гроші. Потім пенсіонерка надала номер свого мобільного і з нею зв’язався нібито слідчий. За «порятунок» доньки пенсіонерка віддала шахраєві усі свої заощадження і навіть трохи позичила у сусідки.

Гроші в сумі 26 300 доларів США та 5 700 євро передала власноруч аферистові та написала розписку, що робить це добровільно, не маючи жодних претензій. Тільки після цього пенсіонерка зателефонувала доньці, щоб повідомити, що зробила усе, аби її «врятувати». Яке ж було здивування жінки, коли вона почула, що з донькою усе гаразд.

Зрозумівши, що мала справу з аферистом, потерпіла викликала поліцію. Наступного дня шахрая розшукали оперативники Управління карного розшуку та Центрального відділу поліції.

Частину грошових коштів потерпілої шахрай відправив на банківський рахунок, решту, якою не встиг розпорядитись, вилучили поліцейські.

Поліція вкотре закликає миколаївців бути обачними у разі отримання аналогічних повідомлень. Якими б не були переконливими доводи шахрая, перше, що потрібно зробити – покласти слухавку та зв’язатись із близькою людиною, про «проблеми» якої буцімто вказує абонент, або зателефонувати в поліцію. Пам’ятайте, ваше оперативне повідомлення дозволить правоохоронцям швидко відреагувати та затримати шахраїв.