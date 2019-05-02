США посилять боротьбу з російськими хакерами

Екс-посол США в НАТО дипломат Вікторія Нуланд запропонувала підготувати нові антиросійські санкції і призначити в Білому домі «киберцаря» (cyber tsar).

«Киберцарь» повинен буде координувати політику США у сфері кібербезпеки. Все це має стати відповіддю на ворожу активність Росії у інтернет-просторі.

Своє бачення Вікторія Нуланд озвучила на слуханнях у комітеті з міжнародних справ палати представників.

Її пропозиція передбачає установа в Білому домі поста «киберцаря», який буде координувати внутрішню і зовнішню політику в цій сфері. Також Нуланд пропонує створити об’єднаний розвідувальний та оперативний центр, щоб «викривати, перемагати і стримувати кампанії цифрового впливу, маніпулювання виборами», а також «розробляти ініціативи щодо поліпшення освіти громадян і кибергигиены».

Крім того, Нуланд виступила з пропозицією погодити з союзниками США список хворобливих економічних санкцій та інших обмежень у відношенні Росії і публічно оголосити про них. США, за її словами, повинні бути готові ввести їх, якщо виявлять нові випадки ворожої активності Росії в кіберпросторі. Всі ці заходи, на думку Нуланд, повинні стати відповіддю на російське втручання в американські президентські вибори в 2016 році.

Виступаючи в середу на засіданні комітету з міжнародних справ палати представників під назвою «Протистояння відродження Росії», Нуланд назвала «золотим стандартом» політики США щодо Кремля дії президента Рональда Рейгана, в адміністрації якого вона також працювала.

Рейган, за її словами, розумів, що у нього подвійна місія – стримувати небезпечне і дестабілізуючий поведінка Кремля і одночасно пропонувати Москві шлях до кращих відносин, до співпраці на випадок, якщо Кремль змінить курс.

«Морквиною» у випадку з нинішньою політикою президента Володимира Путіна може стати «серйозний, стійкий діалог з Москвою», який передбачає перемир’я, послаблення санкцій і перспективу співпраці з встановлення глобальних цифрових стандартів, сказала Нуланд. На її думку, все це стане можливим, коли Кремль відмовиться від використання інтернету в якості зброї.

Втім, поки, судячи з того, що говорила Нуланд, США не вірять, що Росія збирається відходити від своєї нинішньої політики. Дипломат зазначила, що цифрова агресія Москви підриває демократію США і їх союзників, Росія залякує своїх сусідів або окупує їх території, як це було у випадку з Кримом.

Нуланд підтримав колишній заступник начальника штабу армії США, генерал Джек Кін, який виступив на слуханнях. Він, зокрема, передбачив, що Росія «спробує маніпулювати новим недосвідченим президентом України Володимиром Зеленським». Зеленський, за його словами, може піти на нормалізацію відносин з Кремлем, щоб підняти українську економіку. «США і Європа повинні підтримати зусилля України по боротьбі з корупцією та зміцнення їх економіки і військового потенціалу і, в цілому, сприяти тісному зближенню України з Заходом», – сказав Кін.

Нагадаємо, що вперше посаду «киберцаря» була запропонована президентом США Бараком Обамою, який з метою боротьби з комп’ютерною злочинністю та інтернет-шпигунством на державному рівні оголосив про створення при Білому домі відділу з кібербезпеки, на чолі якого стоятиме так званий «киберцарь»