В Украине ввели штрафы за незаконное использование символики полиции

Начиная со 2 мая, в Украине появилась административная ответственность и начали действовать штрафы за незаконное использование символики и названия Национальной полиции Украины физическими лицами. Об этом сообщило в Министерстве внутренних дел Украины на своей странице в Facebook.

“Отныне ответственность предусмотрена за незаконное использование физическим лицом признаков принадлежности к Национальной полиции или незаконное использование на транспортном средстве наименование Национальной полиции или производных от него”, – заявили в МВД.

Также они сообщили, что это коснется и надписей на иностранном языке.

“Такие действия влекут за собой наложение штрафа от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан”, – подчеркнули в МВД.