«Найважчі наслідки»: Путіну пригрозили масштабним вторгненням, «готові зробити це»

Росія посварилася з США через військової операції в «суверенній державі».

Країни не змогли прийти до консенсусу в питанні про Венесуелі, яку стрясають протест за протестом, передає Политека.

На цю тему поговорили держсекретар США Майк Помпео і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вони не тільки не прийшли до єдиної думки, але ще й почали один одному погрожувати.

Майк Помпео заявив, що адміністрація президента Дональда Трампа готова зробити рішучі воєнні дії, щоб нарешті припинити тривала криза у Венесуелі.

«Він готовий зробити це, якщо це те, що потрібно», — заявив в ході телефонної розмови з Лавровим Помпео, говорячи про військової операції США.

Лавров усіма способами намагався відрадити американську сторону від подібних дій, погрожуючи, що це буде мати найважчі наслідки».

«З російської сторони було підкреслено, що втручання Вашингтона у внутрішні справи суверенної держави, погрози на адресу його керівництва – грубе порушення міжнародного права», — цинічно заявив Сергій Лавров.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп готує «грандіозну» ядерну угоду з Росією і Китаєм.

У Білому домі вже почали роботу над варіантами нової угоди, яка передбачає відмову від ядерної зброї з боку США, Китаю і Росії.

Цей пакт призначений замінити СНО-3 — останній діючий ядерний договір між Росією і США, який закінчується в 2021 році.

Президент Росії Володимир Путін і президент США Дональд Трамп«Президент ясно дав зрозуміти, що, на його думку, контроль над озброєннями повинен здійснюватися за участю Росії і Китаю і повинен включати в себе всі види зброї, боєголовок і ракет», — розповів телеканалу анонімний чиновник високого рангу.

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За його словами, «такого не пробувала зробити ще ні одна з адміністрацій (Білого дому — прим. ред.)».

Трамп говорив про першої особистої зустрічі Володимира Путіна і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, яка пройшла 25 квітня. Згодом керівники держав підкреслили, що у них відбувся «обмін думками», а не переговори в прямому сенсі слова. Однак, в числі інших питань, вони обговорювали денуклеаризацію і встановлення миру на Корейському півострові.

Експерти з контролю над озброєнням поки налаштовані до ідеї Трампа скептично. Вони не виключають, що це може призвести до негативних результатів.

Варто відзначити, що ядерна загроза в світі серйозно загострилася після того, як в лютому США призупинили свою участь у договорі про ракети малої і середньої дальності, і пообіцяли повністю вийти з нього через півроку, якщо Росія не повернеться до виконання своїх зобов’язань. Москва дзеркально відповіла на дії Вашингтона.

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