Розвідник розповів про вкрай низьку якість зброї, який Росія поставляє бойовикам на Донбас, називаючи його при цьому «новітніми розробками».

Про це розповів представник міжнародного розвідувального співтовариства InformNapalm Михайло Макарук, повідомляє «Народна правда».

Він розповів про те, що санкції, накладені на Росію, насправді дуже негативно на неї впливають.

«Санкції роблять своє. З того, що я бачив власними очима, – документи з грифом “цілком таємно” за “Рособоронзаказу”, “Роскомосу” та іншим досить потужним російським структурам, які є у Киберальянса. У них шалений знос високоточних верстатів, які прораховують дальність, з-за чого ракети падають», — зазначив Макарук.

До того ж він розкрив правду про безпілотниках, які сьогодні збивають українські військові на Донбасі, і що росіяни називають новітньою розробкою.

“Ці “Орлан-10” зліплені з лайна і палиць. Це якась платформа, торохтить, як мопед “Верховина-Карпати”, а до нього прикручений фотоапарат Canon. І це суперсучасна розробка», — заявляє розвідник.

Раніше повідомлялося, що бойовик так званої «ДНР» попався на любовні пригоди.

Так, силовик поїхав до коханої в Росію, але доля виявилася не такою прихильною до нього. Російські правоохоронці спіймали бойовика.

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Як виявилося, бойовик вирішив з’їздити до своєї дівчини в Росію, але у нього не виявилося документів, що засвідчують особу. Тому його зловили і виписали штраф у розмірі 2000 рублів, що еквівалентно 800 гривень. Після цього його відправили назад в «ДНР».

В Україні цей персонаж також наслідив. Відзначається, що бойовик входив в базу «Миротворець». Виходячи з опублікованих даних, в 2007 році був судимий. Він скоїв ДТП зі смертельним результатом.

Нагадаємо, в Росії, Донецьку і Луганську підтримують План-концепцію з припинення бойових дій на Донбасі.

Як повідомляв Hyser, Путін запустив скандальний указ за паспортами українцям.

Також Hyser писав, що Зеленського наздогнали проблеми ще до вступу на посаду.