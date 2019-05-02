В Україні знайшли спосіб, як зекономити на будівництві та ремонті доріг: дешевше, ніж в ЄС

Будівництво кілометра бетонної дороги в Україні коштує в три рази дешевше, ніж в Європі.

Ця інформація прозвучала від самого міністра інфраструктури Володимира Омеляна, пише ТвояМашина.

В результаті, вартість кілометра дороги у нас сягає 2-3 млн євро, тоді як в Європі цей показник на рівні 5-10 млн євро.

«На низьку ціну впливають більш дешева сировина і робоча сила», — заявив міністр у своєму інтерв’ю.

Також Омелян зазначив, що термін експлуатації бетонної дороги в два рази більше, ніж асфальтової. За рахунок цього будівництво бетонної дороги набагато рентабельніше.

До речі, експерти розповіли, чому на великій швидкості не можна проїжджати калюжі. Відомо, що несподіваний в’їзд на мокру поверхню може призвести до аквапланування, a це загрожує втратою управління над транспортним засобом.

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Технології

Як повідомляють експерти, долати ями з водою рекомендується на швидкості не вище 10 км/год. Тому що під водою може чекати неприємний сюрприз: труба, арматура, каміння. Навіть якщо калюжа відносно безпечна, ваша машина може просто «захлинутися» і стихнути. До того ж від зіткнення з водою на якийсь час можуть втратити свої властивості гальма. А це загрожує не тільки пошкодженням вашого авто, але й ДТП.

Раніше стало відомо, що Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України задумалося про пристрої на зупинках громадського транспорту більш міцного покриття для автобусів, тролейбусів і маршрутних таксі.

Повідомляється, що подібні нововведення сприятимуть підвищенню стійкості асфальтобетонного покриття до руйнування. Також вони мінімізують утворення внаслідок цього тривалого гальмівного шляху, коли на цих ділянках дороги з’являються хвилеподібні напливи і вибоїни. Таким чином підвищиться безпека людей.

Більш міцне покриття на ділянках дороги облаштують з цементобетону або асфальтобетону з армуванням геосинтетичними, металевими, композитними гратами.

За словами Парцхаладзе, проектування зробить істотний вплив на підвищення безпеки людей. Гальмівний шлях автобусів і маршруток скоротиться на 20%. Це дуже важливе нововведення, впровадженням которогона практику будуть займатися найближчим часом.

Нагадаємо, названі поломки, після яких простіше змінити авто.

Раніше Hyser повідомляв, розробники презентували перше безпілотне аеротаксі.

Також Hyser писав, що оприлюднили список найбільш потворних авто.