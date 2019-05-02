Політолог назвав ймовірну політичну долю Луценка

Політолог Андрій Золотарьов розповів, яка доля чекає генерального прокурора України Юрія Луценка.

За його словами, Юрій Луценко не залишиться у своєму кріслі до осені.

«Він не залишиться в кріслі генпрокурора до осені», — сказав він.

Андрій Золотарьов пояснив, що в команді новообраного президента України Володимира Зеленського дали чітко зрозуміти, що з ним працювати не хочуть і скоро дадуть «команду на вихід».

Також політолог зазначив, що поки складно сказати, чи буде генпрокурор вести розслідування відносно відкритих на нього кримінальних справ.

Крім того, експерт додав, що якщо діючий президент України Петро Порошенко не зможе захистити своїх, то партія «БПП» розбіжиться.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді почали збір підписів за відставку Юрія Луценка з посади генерального прокурора.