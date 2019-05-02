У Демчака лежать 128 мільйонів в «РВР Банку», який відмиває гроші

Руслан Демчак

У народного депутата від БПП Руслана Демчака на рахунках в «РВР Банку» лежать 128 200 048 грн і 589 GBP. Про це повідомляє сайт Олександра Дубинського з посиланням на декларацію парламентарія за минулий рік.

«26 квітня 2019 р НБУ повідомив, що оштрафував «РВР Банк» на

3 млн грн за відмивання брудних грошей через схеми з ОВДП. Банк проводив «циклічні

фінансові операції з цінними паперами (включаючи ОВДП) для фізичних осіб (у

тому числі публічних), в результаті яких вони отримували значний розмір

інвестиційного прибутку. Відповідно юридичні особи клієнтів інших банків

постійно отримували інвестиційний збиток», – нагадує видання.

За даними журналістів, єдиним акціонером і головою

правління «РВР Банку» є Олександр Стецюк.

«РВР» створений в 2015 р як перехідний банк на базі

банку-банкрута «Омега»колись підконтрольного Миколі Лагуну. Банк «Омега» був

придбаний у Фонду гарантування вкладів групою UBG Демчака і переписаний на

його партнера Стецюка. Де-факто банк

контролюється Демчаком. Раніше він і його група UBG контролювали

«Ерде Банк», який у 2012 році визнано неплатоспроможним і відправився на

ліквідацію», – додає ЗМІ.

Як повідомляв SKELET-info, детективи Національного антикорупційного бюро здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні про можливе незаконне збагачення Демчака.

Також стало відомо, що Демчак обрав для навчання своїх дітей

Великобританію. Це обходиться йому більш ніж у 2 млн гривень на рік.

Нагадаємо, Демчак не сплатив податок у розмірі 15 млн

грн за 2008 і 2010 року. У загальній складності парламентарій не сплатив до

державну казну 15 093 982,31 грн.