У США доповідь Мюллера став бестселером

Схвалена міністром юстиції США до оприлюднення версія доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера стала бестселером у США.

Згідно списку бестселерів NPD BookScan, за перший тиждень читачі купили більше 40 тис. примірників доповіді Мюллера. Це більше, ніж будь-яка інша публікація в документальній літературі.

Також доповідь Мюллера посяде першу сходинку у списку бестселерів The New York Times, який оприлюднюють 12 травня.

Міністерство юстиції США опублікувало відредаговану версію 400-сторінкової доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про російському втручання у вибори президента 2016 року.

Нагадаємо, що спецпрокурор Роберт Мюллер не знайшов доказів змови між виборчим штабом Дональда Трампа і росіянами.

Мюллер розглянув 10 епізодів, пов’язаних з Трампом і можливими перешкодами розслідування. Вільям Бар заявив, що Мюллер не виніс “прокурорського рішення” по цій частині справи. У Мін’юсті США прийшли до висновку, що доказів недостатньо для пред’явлення обвинувачення президенту.