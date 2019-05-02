В США впервые дрон доставил человеческий орган для трансплантации

По словам специалистов области авиации и медицины, полеты беспилотников – важный шаг в повышении надежности системы доставки органов.

В США в городе Балтиморе впервые в мире человеческий орган для трансплантации доставили дроном.

По информации издания, медики с помощью дрона доставили человеческую почку с Балтиморской больницы Святой Агнессы в университетский медицинский центр, расположенный на расстоянии около 5 км от больницы.

В результате пациентке Трини Глиспи успешно провели операцию по пересадке почки. До операции она провела 8 лет на диализе.

“В области медицины есть несколько категорий, которые очень серьезно относятся к дронам”, — рассказал Кен Стюарт, генеральный директор проекта AiRXOS.

Речь идет о доставке лекарств и транспортировки донорских органов.

Как отмечает USA Today, врачи считают, что использование беспилотников для доставки органов может сделать их более доступными, чем традиционные методы транспортировки органов.

Источник: Телеграф